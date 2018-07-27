В Донецкой области полицейский утонул,спасая ребенка

У офицера полиции остались жена и двое детей

В Донецкой области полицейский во время отпуска утонул, пытаясь спасли свою дочь, которую отнесло от берега водоема на матрасе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Сотрудник Мирноградского отделения полиции, находясь в отпуске на побережье водоема, спасал свою дочь, которую на матрасе отнесло далеко от берега. Не рассчитав сил, полицейский утонул", – говорится в сообщении.

Отмечают, что 48-летний Олег Ковалев работал в органах внутренних дел в течение 15 лет.

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У офицера полиции остались жена и двое детей.

Ранее в Днепре утонул молодой парень. Накануне гибели юноша с друзьями праздновал сдачу государственного экзамена в Приднепровской госакадемии строительства и архитектуры.

Напомним, на берегу Черного моря в районе села Приморское нашли тело 11-летнего мальчика, который исчез в воде в понедельник утром.

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