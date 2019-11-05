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В Донецкой области сбушник продавал наркотики: дело передали в суд

5 ноября, 11:40

Мужчина сбывал каннабис местным жителям

/ Фото: Pixabay

В Донецкой области следователи Государственного бюро расследований передали в суд дело сотрудника Службы безопасности Украины, которого обвиняют в продаже каннабиса. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По информации ведомства, обвинительный акт передали в суд в Краматорске.

Согласно материалам расследования, сотрудник регионального органа СБУ в Донецкой области совместно с еще одним мужчиной организовали сбыт каннабиса местным жителям.

Сотруднику СБУ выдвинули обвинение по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконный сбыт наркотических веществ). Злоумышленнику грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее патрульные Одессы обнаружили наркотические вещества у бойца батальона полиции особого назначения (бывший "Беркут"). У задержанного полицейского нет водительских прав. Машину он забрал со штрафплощадки. Объяснил, что сделать это его попросила знакомая, а о наркотиках ему якобы ничего не известно.

Кроме этого, мы писали, что бизнес на наркотиках организовала жительница Чернигова. Вместе со своей знакомой 55-летняя женщина изготовляла и продавала опий и метадон. Для сбыта наняла нескольких дилеров. И завела консультантов из числа бывших правоохранителей, которые советовали, как не погореть. Но не получилось. После года слежки полиция женщину задержала.

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