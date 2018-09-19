В Донецкой области прогремел взрыв: погиб мужчина

Сегодня, 12:33

В жилом доме взорвался неизвестный предмет  

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В поселке Алексеево-Дружковка Донецкой области в частном доме в результате взрыва погиб 37-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Трагедия произошла 18 сентября около 21:40 в одном из частных домов на улице Янко. В доме взорвался неизвестный взрывоопасный предмет, в результате чего погиб мужчина. На данный момент все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Не так давно в Марьинке Донецкой области прогремел взрыв, в результате которого пострадали два человека. По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины". 

Кроме того, ранее на базе отдыха в Лиманском районе Донецкой области произошел взрыв неизвестного предмета. В результате инцидента пострадали два человека: 38 летний мужчина и его 35-летняя сожительница. 

А 18 апреля в оккупированном боевиками т.н "ДНР" и российскими военными Донецке прогремел мощный одиночный взрыв, который слышали в нескольких районах города.
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