В Донецкой области прогремел взрыв: погиб мужчина

В поселке Алексеево-Дружковка Донецкой области в частном доме в результате взрыва погиб 37-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Трагедия произошла 18 сентября около 21:40 в одном из частных домов на улице Янко. В доме взорвался неизвестный взрывоопасный предмет, в результате чего погиб мужчина. На данный момент все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Не так давно в Марьинке Донецкой области прогремел взрыв, в результате которого пострадали два человека. По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины".

Кроме того, ранее на базе отдыха в Лиманском районе Донецкой области произошел взрыв неизвестного предмета. В результате инцидента пострадали два человека: 38 летний мужчина и его 35-летняя сожительница.

А 18 апреля в оккупированном боевиками т.н "ДНР" и российскими военными Донецке прогремел мощный одиночный взрыв, который слышали в нескольких районах города.