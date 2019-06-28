В Донецкой области произошел пожар: горели поля площадью 200 гектаров

К тушению пожара привлекли 24 человека и восемь единиц техники

Фото: Pixabay

Масштабный пожар произошел в Донецкой области. Горели два смежных поля площадью 200 га, сообщает пресс-служба ГСЧГ области.

По информации ведомства, возгорание произошло 27 июня в 16:43 вблизи поселка Садовое Никольского района. Поля были засеяны пшеницей и ячменем. Спасатели ликвидировали пожар в 19:20.

Тушили пожар 24 человека, из них 16 – спасатели. Огонь уничтожил 20 га пшеницы и 30 га ячменя. Спасателям удалось сохранить посевы культур на площади 150 га.

Причина пожара пока устанавливается.

Напомним, недавно спасатели ликвидировали пожар на складе секонд-хенда в с.Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района. К тушению пожара привлекалось 75 человек личного состава и 19 единиц техники ГСЧС. Последний раз такой сильный пожар в этом городе бушевал в 2015 году, когда в Буче горела емкость с уайт-спиритом. Тогда сгорело три стареньких авто, которые стояли под стенкой у гаража.

Кроме этого, мы сообщали, что в Харьковской области недалеко от села Лиман Волчанского района произошел масштабный пожар в лесном массиве – загорелась хвойная подстилка. Локализовать огонь пожарным и лесникам удалось в 14:19, а потушить полностью — в 18:10. Всего же за сутки, 19 июня, в области произошло 14 пожаров и возгораний, связанных с выжиганием сухой травы, листьев, мусора и камыша в природных экосистемах.

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