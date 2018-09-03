В Донецкой области разоблачили боевика и тайник с оружием

Полицейские Донецкой области разоблачили участника незаконных вооруженных формирований и изъяли оружие, которое он хранил в тайнике дома у своей сожительницы в г.Часов Яр Бахмутского горсовета, не сообщив ей об этом, сообщает Бахмутский отдел полиции Донецкой области

"Сотрудники уголовного розыска, отрабатывая информацию о деятельности боевика в рамках спецоперации "Оружие и взрывчатка", выявили в Часовом Яру диверсионный тайник. Автомат Калашникова и 90 зарядов изъяты в доме человека, который является родственником террориста", – говорится в сообщении.

Полицейские установили, что 30-летний житель с.Калиновка в составе незаконного вооруженного формирования в течение нескольких месяцев в 2014 году дежурил на блокпосту и патрулировал Часов Яр с автоматическим оружием в руках. Во время освобождения оккупированного города боевик убежал, "принес домой к своей сожительнице автомат и спрятал; о тайнике никому не сообщил".

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По предварительной информации, автомат был похищен из военной части в Автономной Республике Крым и после аннексии полуострова попал в Донецкую область.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ведется следствие.

Не так давно в Приморском районе Мариуполя правоохранители нашли тайник с оружием, принадлежащий пророссийским боевикам. Полицейские обнаружили 8 автоматов, гранатомет с 3 выстрелами к нему и около тысячи патронов. Кроме того, в салоне были спрятаны георгиевские ленты и камуфляж с пятнами крови.

А на въезде в Лисичанск Луганской области правоохранители нашли тайник с поврежденными боеприпасами боевиков.

Кроме того, в Харьковской области тайник с оружием нашел 39-летний житель села Кисловка во время прогулки в лесополосе.