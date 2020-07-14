В Донецкой области смягчили карантин: что будет работать

В Донецкой области частично ослабили карантин: работу заведений общественного питания и развлекательных заведений продлили на час – до 23:00.

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Об этом заявили на официальном сайте Донецкой областной государственной администрации.

Решение было принято 13 июля на заседании областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"Развлекательным заведениям и субъектам хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга или без него (ресторанам, кафе, барам, закусочным, столовых, кафетериях, буфетам и т. п.) разрешено работать с 7 до 23 часов", – говорится в документе.

Кроме того, в решении указано, что заведениям общественного питания разрешается работать ночью при условии адресной доставки заказов и работы навынос.

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Учреждениям культуры, кроме кинотеатров, ночью работать запрещено.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о болезнях, которые могут нести угрозу отдыхающим на фоне эпидемии коронавируса.

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