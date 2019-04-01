В Донецкой области столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие

В ДТП травмы получили пожилая мать водителя и его дочь

Фото: ГУНП в Донецкой области.

В Донецкой области столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1ff/97c/5ca1ff97c35f2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1ff/97c/5ca1ff97c35f2.jpg 2019-04-01T15:38:00+03:00 Донбасс В ДТП травмы получили пожилая мать водителя и его дочь

В Никольском районе Донецкой области столкнулись автомобили Volkswagen и SsangYong. В аварии пострадали два человека, сообщили в пресс-службе полиции региона.

ДТП произошло 31 марта на трассе Мариуполь-Запорожье вблизи села Федоровка. Как выяснилось Volkswagen, за рулем которого находился 46-летний житель Мариуполя, выехал со второстепенной дороги на встречную полосу, где и произошло столкновение с SsangYong.







В результате аварии пострадали пассажиры легковушки Volkswagen: 59-летняя мать водителя и его дочь.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами)", – рассказали в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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