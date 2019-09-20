В Донецкой области судят воевавшего за "ДНР" белоруса

Фото: www.radiosvoboda.org

В Донецкой области коллегия судей Дружковского городского суда начала рассматривать по существу дело гражданина Беларуси Дмитрия Новикова, который с 2014 года воевал на стороне боевиков т.наз. "ДНР".

Как сообщает Радио Свобода, Новиков обвиняется в преступлениях по трем статьям Уголовного кодекса Украины: создание террористической организации (наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет), неоднократное нарушение порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию Украины (от трех до пяти лет лишения свободы) и ведение агрессивной войны (от 10 до 15 лет заключения). 19 сентября обвинение прокурор зачитывал почти два часа, но так и не завершил оглашение этого документа – объявлен перерыв до 30 октября. Суд продлил его содержание под стражей до 17 ноября.

"На своих должностях в незаконных вооруженных формированиях Новиков принимал участие в боевых действиях против Украины и гражданского населения. Выполнял роль помощника в ведении агрессивной войны России против Украины по предварительному сговору с группой лиц", – отметил прокурор.

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Напомним, белоруса задержали на подконтрольной Киеву территории Донецкой области в августе прошлого года. Как выяснилось, в ноябре 2014 Новиков присоединился к боевикам т.наз. "Донецкой народной республики" через группу в соцсетях, которая управлялась из Москвы. Контракт "о вступлении на оплачиваемую военную службу" мужчина подписал уже в Донецке.

В составе танкового батальона "Сомали" Новиков участвовал в боях за Донецкий аэропорт, а затем – в столкновениях с украинскими войсками в Ясиноватском районе Донецкой области. С ноября 2014 он периодически увольнялся со службы в "ДНР" и большую часть времени находился в России.

Напомним, недавно украинские военные вблизи оккупированной Горловки захватили в плен некого "важного" боевика.

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