В Донецкой области трое маленьких детей отравились алкоголем

Трое детей отравились алкоголем в Доброполье Донецкой области. В тяжелом состоянии оказались двое родных братьев – шести и девяти лет. Они в реанимации. Состояние еще одного мальчика, которому восемь лет, удовлетворительное, сообщили "Сегодня" врачи.

Бутылку с алкогольной смесью ребята нашли на детской площадке.

В отношении родителям в полиции начали уголовное производство по статье "невыполнение родительских обязанностей".

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"Трое детей играли на улице и нашли бутылку с неизвестным веществом. Дети решили употребить указанное вещество. После чего им стало плохо. И они потеряли сознание. Один из жителей вызвал скорую помощь, после чего детям была оказана неотложная медицинская помощь", – сообщила инспектор по ювенальной превенции Добропольского отделения полиции Юлия Мурашко.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как в Одесской области женщина на несколько дней бросила в квартире троих малолетних детей и ушла "по своим делам".

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