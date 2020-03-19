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В Донецкой области трое маленьких детей отравились алкоголем

19 марта, 19:56

Сергей Пономаренко

Двое из ребятишек угодили в реанимацию

Трое детей отравились алкоголем в Доброполье Донецкой области. В тяжелом состоянии оказались двое родных братьев – шести и девяти лет. Они в реанимации. Состояние еще одного мальчика, которому восемь лет, удовлетворительное, сообщили "Сегодня" врачи.

Бутылку с алкогольной смесью ребята нашли на детской площадке.

В отношении родителям в полиции начали уголовное производство по статье "невыполнение родительских обязанностей".

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"Трое детей играли на улице и нашли бутылку с неизвестным веществом. Дети решили употребить указанное вещество. После чего им стало плохо. И они потеряли сознание. Один из жителей вызвал скорую помощь, после чего детям была оказана неотложная медицинская помощь", – сообщила инспектор по ювенальной превенции Добропольского отделения полиции Юлия Мурашко.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как в Одесской области женщина на несколько дней бросила в квартире троих малолетних детей и ушла "по своим делам".

Также мы писали, как в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками.

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дети алкоголь родительские права Доброполье

Источник: Сегодня

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