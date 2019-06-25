В Донецкой области у жилых домов нашли тайник с боеприпасами
Схрон обнаружили в заброшенном здании
В прифронтовом поселке Зайцево правоохранители обнаружили схрон боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
20 выстрелов к противотанковому гранатомету нашли в заброшенном здании. До ближайших домов было около 300 метров. Взрывотехники изъяли боеприпасы и направили на исследование.
"Факт обнаружения тайника нелегального оружия задокументирован. Проводится проверка. полицейские устанавливают происхождение схрона", - рассказали в полиции.
Напомним, не так давно в Станице Луганской, граничащей с оккупированными территориями, правоохранители обнаружили в частном доме тайник с боеприпасами. Схрон нашли в доме 35-летнего мужчины, который находится в розыске СБУ.
Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.
Кроме того, ранее тайник с военными средствами поражения обнаружили сотрудники СБУ в Херсонской области.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Донецкой области у жилых домов нашли тайник с боеприпасами". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Луганской области в заброшенном блиндаже нашли тайник боевиков
Блиндаж в 2014 году использовали российские наемники