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В Донецкой области у жилых домов нашли тайник с боеприпасами

25 июня, 14:38

Схрон обнаружили в заброшенном здании

В прифронтовом поселке Зайцево правоохранители обнаружили схрон боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

20 выстрелов к противотанковому гранатомету нашли в заброшенном здании. До ближайших домов было около 300 метров. Взрывотехники изъяли боеприпасы и направили на исследование.

"Факт обнаружения тайника нелегального оружия задокументирован. Проводится проверка. полицейские устанавливают происхождение схрона", - рассказали в полиции.

Напомним, не так давно в Станице Луганской, граничащей с оккупированными территориями, правоохранители обнаружили в частном доме тайник с боеприпасами. Схрон нашли в доме 35-летнего мужчины, который находится в розыске СБУ.           

Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.

Кроме того, ранее тайник с военными средствами поражения обнаружили сотрудники СБУ в Херсонской области. 

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Тег боеприпасы, выстрелы, тайник, заброшенные здания, Донецкая область, зайцево

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