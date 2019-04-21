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В Донецкой области участок не открылся из-за саботажа членов комиссии

Сегодня, 11:45

Члены комиссии хотели получить дополнительные деньги за свою работу


В Донецкой области участковая избирательная комиссия №140379 на линии разграничения в 60 округе не начала свою работу из-за саботажа членов комиссии. Об этом сообщили наблюдатели "Опоры".

Как выяснилось, члены комиссии хотели получить дополнительные деньги за свою работу. Всего на этой УИК должны были проголосовать 208 избирателей.

"Сначала члены УИК №140379 озвучили требование получить за свою работу оплату в размере 15 000 гривен, и тогда после получения денег УИК будет работать в день выборов. Уже позже они захотели 27000 гривен. В связи с этими действиями членов УИК мы были вынуждены обратиться в полицию. Все члены соответствующего участка проживают в Мариуполе. Сотрудники полиции допросили их, однако, даже после этого они не изменили свою позицию и отказались выходить в день выборов на участок. Члены ОИК пытались найти замену этой комиссии, однако пока нам этого не удалось сделать. Мы и сейчас пытаемся решить соответствующий инцидент и прилагаем максимум усилий для этого", - рассказал председатель ОИК №60 Виталий Барановский.

На данный момент Нацполиция открыла уголовное производство по данному факту.

"Мы открыли уголовное производство по статье 157 УК и в ближайшее время Главное управление Нацполиции в Донецкой области отчитается о ходе расследования и перспективу вынесения подозрения лицам, будут считаться виновными", - отметил председатель Нацполиции Сергей Князев.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Также смотрите видео, как голосуют бойцы на фронте. Журналисты "Сегодня" увидели, что настрой на передовой позитивный: военные отдают свои голоса в хорошем расположении духа и шутят.

Отметим, что голосование сегодня уже с самого утра началось с проблем в некоторых регионах. Так, в Днепропетровской области пьяный мужчина сообщил о минировании участка. Он сначала проголосовал, а потом устроил "шоу" на избирательном участке.

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Тег выборы, работа, участок, саботаж, Донецкая область

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