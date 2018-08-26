В Донецкой области установлен памятник автору "Щедрика"

В городе Покровск Донецкой области открыт памятник автору "Щедрика" Николаю Леонтовичу. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Покровской городского совета Юрий Коваль.

"Памятник Леонтовичу открыли сегодня вечером. Он установлен на входе в парк "Юбилейный" в микрорайоне Южный. Дело в том, что Николай Леонтович четыре года жил в Покровске, работал в музыкальной школе, которую основал. Композитор здесь написал и свой легендарный "Щедрик", – сказал Коваль, отметив, что памятник был открыт за средства местного бюджета.

Автором памятника является заслуженный художник Украины, переселенец из Горловки Петр Антип.

"Этот памятник из бронзы, гранита и стекла. Его в Харькове отливали, в Киеве лепили, гранит брали в Житомире, стекло - в Днепре. Интересная, объемная вышла композиция, со стеклянными элементами. Бронзовая фигура Леонтовича в ней на центральном месте - 2,2 метра в высоту", - рассказал Антип.

Как сообщалось, в городе Доброслав Лиманского района Одесской области сегодня открыли памятник защитникам Украины в виде башни Донецкого аэропорта.

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