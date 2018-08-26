В Донецкой области установлен памятник автору "Щедрика"

Сегодня, 20:37

Автор памятника – заслуженный художник, переселенец из Горловки Петр Антип

Фото:facebook.com/AnzhelikaRudnytska
Фото:facebook.com/AnzhelikaRudnytska

В городе Покровск Донецкой области открыт памятник автору "Щедрика" Николаю Леонтовичу. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Покровской городского совета Юрий Коваль.

"Памятник Леонтовичу открыли сегодня вечером. Он установлен на входе в парк "Юбилейный" в микрорайоне Южный. Дело в том, что Николай Леонтович четыре года жил в Покровске, работал в музыкальной школе, которую основал. Композитор здесь написал и свой легендарный "Щедрик", – сказал Коваль, отметив, что памятник был открыт за средства местного бюджета.

Автором памятника является заслуженный художник Украины, переселенец из Горловки Петр Антип.

"Этот памятник из бронзы, гранита и стекла. Его в Харькове отливали, в Киеве лепили, гранит брали в Житомире, стекло - в Днепре. Интересная, объемная вышла композиция, со стеклянными элементами. Бронзовая фигура Леонтовича в ней на центральном месте - 2,2 метра в высоту", - рассказал Антип.

Как сообщалось, в городе Доброслав Лиманского района Одесской области сегодня открыли памятник защитникам Украины в виде башни Донецкого аэропорта.

Также монумент, посвященный украинским бойцам открыли в Киеве на Борщаговке, на пересечении проспектов Курбаса и Академика Королева.

Кроме того, сайт "Сегодня" писал о конной статуе Ильи Муромца.
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Источник:

Укринформ

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