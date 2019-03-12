В Донецкой области в частном доме прогремел взрыв: есть пострадавшие

Двух пострадавших госпитализировали в больницу

Фото: Pixabay

В Донецкой области в частном доме прогремел взрыв: есть пострадавшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/13c/8a6/5c713c8a6b6ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/13c/8a6/5c713c8a6b6ad.jpg 2019-03-12T08:54:00+02:00 Донбасс Двух пострадавших госпитализировали в больницу

В Константиновке в частном жилом доме прогремел взрыв, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

Об инциденте спасателям стало известно вечером 11 марта. Как выяснилось, взрыв прогремел в одном из частных домов на улице Торецкая. Предварительно, в здании взорвался газ.

В результате взрыва пострадали двое мужчин. Для оказания необходимой медицинской помощи пострадавших госпитализировали в больницу.

"Обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами", - отметили в ГСЧС.

Напомним, не так давно в Славянске Донецкой области в одном из многоэтажных жилых домов произошел взрыв. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили 72-летнего мужчину, который пострадал в результате взрыва. Его госпитализировали в ожоговое отделение Краматорской городской больницы.

Кроме того, не так давно под Харьковом в частном жилом доме взорвался котел. Пострадал мужчина, его карета "скорой" госпитализировала в областную больницу.

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