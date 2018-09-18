В Донецкой области в реанимацию с ботулизмом попали три человека

В Донецкой области трое местных жителей – двое взрослых и ребенок, – заболели ботулизмом, сообщает департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации (ОГА) во вторник.

"В Донецкой области зарегистрировано еще три случая ботулизма: двое взрослых, один ребенок. Оба взрослых находятся в реанимационных отделениях, сыворотки введены, состояние тяжелое", – говорится в информации.

В департаменте здравоохранения ОГА напомнили, что ботулизм является одной из самых тяжелых инфекционных болезней, которая может привести к летальному исходу.

"Ботулизм – это пищевое отравление, которое может привести к тяжелым последствиям, вызванное палочкой Clostridium botulinum и ее токсином, содержится в неправильно приготовленных и хранящихся консервах. Присутствие ботулотоксина в пищевых продуктах не изменяет их органолептических свойств. Вегетативные формы и споры обнаруживаются в кишечнике различных домашних и особенно диких животных, водоплавающих птиц, рыб", – говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве Украины сообщали, что в период с начала 2018 года по 11 сентября в стране было зарегистрировано 80 случаев ботулизма, в результате которых пострадало 93 человека, 8 из них умерли.

Напомним, ТОП-6 самых распространенных мифов о еде. Кроме этого, мы писали, какие продукты нельзя есть ежедневно.