На Донбассе нашли мертвыми пропавших брата и сестру

В Донецкой области, где недавно подростки убили двух мужчин, в селе Никольское Волновахского района при загадочных обстоятельствах исчезли 10-летняя девочка и 7-летний мальчик. Правоохранители обнаружили мертвых детей в старом сундуке в их доме.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Детали инцидента
В субботу, 18 сентября, в 18:30 в полицию поступило сообщение от 41-летней женщины. Заявительница рассказала, что в 4:30 вместе с мужем уехала работать, оставив детей дома. Когда родители вернулись, то несовершеннолетних не было. Ранее они из дома не убегали. По информации полиции, семья состояла на учете в социальных службах. С родителями детей проводили беседы о недопущении злоупотребления алкоголем и надлежащего воспитания детей.
Как искали детей
К поиску пропавших были привлечены правоохранители, кинологи, автопатрули, наряды на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах. Правоохранители опрашивали соседей и жителей села, проверяли заброшенные и нежилые дома, недострои, водоемы и лесополосы.
Брата и сестру живыми найти не удалось...
Во время осмотра полицейскими дома, детей нашли в старом сундуке без признаков жизни. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Полиция рассматривает все версии о гибели брата и сестры. Предварительная правовая квалификация — п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
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