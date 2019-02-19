В Донецкой области в жилом доме вспыхнул пожар: пострадали два человека
Одного из пострадавших госпитализировали в больницу
В Мариуполе в квартире жилого дома произошел пожар. Спасатели вытащили из огня двух человек, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.
Пожар произошел вечером 18 февраля в жилом доме на улице Металлургов. Как выяснилось, огонь охватил квартиру на первом этаже дома. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили пожар.
"В результате пожара пострадали двое мужчин, 1962 и 1999 годов рождения. Они получили отравление продуктами горения. Один из мужчин был госпитализирован в терапевтическое отделение, другому мужчине помощь была оказана на месте работниками скорой помощи", - рассказали в ГСЧС и отметили, что причину возникновения пожара устанавливают.
Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
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