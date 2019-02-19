В Донецкой области в жилом доме вспыхнул пожар: пострадали два человека

Одного из пострадавших госпитализировали в больницу

Фото: ГСЧС

В Донецкой области в жилом доме вспыхнул пожар: пострадали два человека //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/545/f0f/5c6545f0f3d72.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/545/f0f/5c6545f0f3d72.jpg 2019-02-19T10:05:00+02:00 Донбасс Одного из пострадавших госпитализировали в больницу

В Мариуполе в квартире жилого дома произошел пожар. Спасатели вытащили из огня двух человек, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

Пожар произошел вечером 18 февраля в жилом доме на улице Металлургов. Как выяснилось, огонь охватил квартиру на первом этаже дома. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили пожар.

"В результате пожара пострадали двое мужчин, 1962 и 1999 годов рождения. Они получили отравление продуктами горения. Один из мужчин был госпитализирован в терапевтическое отделение, другому мужчине помощь была оказана на месте работниками скорой помощи", - рассказали в ГСЧС и отметили, что причину возникновения пожара устанавливают.

Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Донецкой области в жилом доме вспыхнул пожар: пострадали два человека". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.