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В Донецкой области в жилой многоэтажке произошел взрыв: есть пострадавший

Сегодня, 17:14

Причины взрыва устанавливают спасатели

Фото: ГСЧС
В Донецкой области в жилой многоэтажке произошел взрыв: есть пострадавший //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/827/8de/5c68278deef03.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/827/8de/5c68278deef03.jpg Донбасс Причины взрыва устанавливают спасатели

В Славянске Донецкой области в одном из многоэтажных жилых домов произошел взрыв. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины.

По данным ведомства, чрезвычайная ситуация случилась в субботу, 16 февраля, в многоэтажке на улице Светлодарской.

"В квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа", – уточняют в пресс-службе.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили 72-летнего мужчину, который пострадал в результате взрыва. Его госпитализировали в ожоговое отделение Краматорской городской больницы № 3.

Фото: пресс-служба ГСЧС Украины

Сейчас спасатели устанавливают обстоятельства взрыва. По предварительной информации, он мог произойти в результате разгерметизации.

Напомним, мы писали о том, что в Донецкой области вспыхнула многоэтажка. В результате происшествия погиб один человек.

Также ранее в Славянске горел частный жилой дом. Жертвой жуткого пожара стал мужчина. Пожар вспыхнул 5 февраля в одноэтажном доме на улице Кривоноса. Как выяснили прибывшие на место спасатели, возгорание произошло в одной из комнат здания.

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Тег газ, взрыв, чрезвычайная ситуация, ГСЧС, Донецкая область, пострадавший

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