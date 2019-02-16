В Донецкой области в жилой многоэтажке произошел взрыв: есть пострадавший
Причины взрыва устанавливают спасатели
В Славянске Донецкой области в одном из многоэтажных жилых домов произошел взрыв. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины.
По данным ведомства, чрезвычайная ситуация случилась в субботу, 16 февраля, в многоэтажке на улице Светлодарской.
"В квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа", – уточняют в пресс-службе.
Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили 72-летнего мужчину, который пострадал в результате взрыва. Его госпитализировали в ожоговое отделение Краматорской городской больницы № 3.
Фото: пресс-служба ГСЧС Украины
Сейчас спасатели устанавливают обстоятельства взрыва. По предварительной информации, он мог произойти в результате разгерметизации.
Напомним, мы писали о том, что в Донецкой области вспыхнула многоэтажка. В результате происшествия погиб один человек.
Также ранее в Славянске горел частный жилой дом. Жертвой жуткого пожара стал мужчина. Пожар вспыхнул 5 февраля в одноэтажном доме на улице Кривоноса. Как выяснили прибывшие на место спасатели, возгорание произошло в одной из комнат здания.
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