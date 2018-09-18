В Донецкой области во время пожара погиб мужчина

В Донецкой области в результате пожара в жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно 18 сентября в 3:22. Огонь охватил частный жилой одноэтажный дом на улице Славянская в селе Славянка Великоновоселковского района. Пожар прибывшим на место спасателям удалось локализировать в 4:44, а в 6:13 его уже ликвидировали.

"При проведении разбора конструкций бойцы ГСЧС обнаружили тело погибшего мужчины", – рассказали спасатели.

К тушению пожару привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники. На данный момент причина возгорания устанавливается.

Напомним, 17 сентября в Житомирской области в жилом доме вспыхнул пожар, в результате которого погибли двое мужчин.

Кроме того, в городе Кривой Рог Днепропетровской области в результате пожара в частном доме погибли три человека, в том числе один ребенок.

Также мы писали о том, как в Ровно, на улице Кавказской в 9-этажном жилом доме произошел пожар.

А в Шевченковском районе Киева, недалеко от станции метро "Сырец", произошел крупный пожар в недостроенной пятиэтажке. Огонь охватил 500 квадратных метров здания.



