В Донецкой области во время пожара погиб мужчина

Сегодня, 10:21

Огонь охватил одноэтажный жилой дом

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Донецкой области в результате пожара в жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно 18 сентября в 3:22. Огонь охватил частный жилой одноэтажный дом на улице Славянская в селе Славянка Великоновоселковского района. Пожар прибывшим на место спасателям удалось локализировать в 4:44, а в 6:13 его уже ликвидировали.

"При проведении разбора конструкций бойцы ГСЧС обнаружили тело погибшего мужчины", – рассказали спасатели.

К тушению пожару привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники. На данный момент причина возгорания устанавливается.

Напомним, 17 сентября в Житомирской области в жилом доме вспыхнул пожар, в результате которого погибли двое мужчин.

Кроме того, в городе Кривой Рог Днепропетровской области в результате пожара в частном доме погибли три человека, в том числе один ребенок. 

Также мы писали о том, как в Ровно, на улице Кавказской в 9-этажном жилом доме произошел пожар. 

А в Шевченковском районе Киева, недалеко от станции метро "Сырец", произошел крупный пожар в недостроенной пятиэтажке. Огонь охватил 500 квадратных метров здания. 
пожар, Донбасс, гибель, донецкая область, мужчина, жилой дом

Вы сейчас просматриваете новость "В Донецкой области во время пожара погиб мужчина". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото: AFP

Жуткий пожар произошел в Житомирской области: погибли два человека

Вчера, 13:48

Тела мужчин вытащили из дома до приезда спасателей

Запорожье

Фото: svidok.info

В Запорожье из горящей квартиры спасли мужчину

Вчера, 11:54

Огонь вспыхнул на четвертом этаже жилого дома
Загрузка...

Днепр

Фото: пресс-служба ГСЧС

Смертельный пожар в Кривом Роге: погибли ребенок и двое взрослых

Вчера, 09:54

Медики не сумели спасти жизнь девятилетнего мальчика

Украина

Фото: dsns.gov.ua

День украинского спасателя: как выносят из огня и снимают с льдин

Вчера, 07:02

Сотрудникам Госслужбы чрезвычайных ситуаций приходится на работе устанавливать необычные рекорды
Загрузка...