В Донецкой области водитель легковушки врезался в дерево: два человека погибли

В Донецкой области водитель легкового авто не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате аварии два человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

"8 сентября в 16:32 на телефон Службы спасения поступило сообщение о ДТП, которое произошло вблизи села Малиновка Покровского района Донецкой области. На месте происшествия спасатели выяснили, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево. В результате аварии два человека погибли, еще два пострадали", – сообщили спасатели.

С помощью бензореза сотрудники ГСЧС срезали крышу автомобиля и освободили тела погибших.

Ранее смертельное ДТП произошло в Одессе в субботу, 8 сентября, на Фонтанной дороге, в результате которого погибли двое человек и еще пятеро пострадали. Очевидцы аварии едва не устроили самосуд.

Также в Киеве на улице Бориспольской утром в воскресенье, 9 сентября, женщина погибла под колесами автомобиля, а виновник попытался сбежать. Правоохранители устанавливают причины ДТП.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.