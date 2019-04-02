В Донецкой области водитель сбил насмерть молодую женщину и уехал отмывать авто от крови

Полицейские установили личность потерпевшей, ею оказалась 37-летняя местная жительница

Иллюстрация. Фото: Вместе.

В Донецкой области водитель сбил насмерть молодую женщину и уехал отмывать авто от крови //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aca/37e/5c5aca37edb20.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aca/37e/5c5aca37edb20.jpg 2019-04-02T19:01:00+03:00 Донбасс Полицейские установили личность потерпевшей, ею оказалась 37-летняя местная жительница

Водитель автомобиля сбил женщину на автодороге Мариуполь – Урзуф и покинул место происшествия. Чтобы замаскировать следы тяжкого преступления, мужчина помыл свой автомобиль. Об этом сообщает центральный отдел полиции Донецкой области.

Вчера, 1 апреля, около полуночи в полицию позвонил местный житель, который сообщил, что обнаружил на автодороге Мариуполь – Урзуф тело неизвестной женщины.

Полицейские установили личность потерпевшей, ею оказалась 37-летняя местная жительница, которая стала жертвой дорожно-транспортного происшествия.

В течение нескольких часов оперативники разоблачили и задержали подозреваемого в совершении ДТП. Им оказался 32-летний житель Мариуполя.

Оказалось, что, совершив наезд на прохожую, мужчина просто поехал дальше и тщательно вымыл свой автомобиль, чтобы скрыть вещественные доказательства.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

По факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, в Харьковской области микроавтобус насмерть сбил мужчину. Водитель скрылся с места аварии, его уже задержали.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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