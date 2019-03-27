В Донецкой области вспыхнул жилой дом: погиб мужчина
Тело погибшего во время пожара обнаружили спасатели
В Торецке в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.
О пожаре спасателям стало известно сегодня в 5:03. Как выяснилось, пламя охватило частный жилой дом на улице Панфилова. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар в 5:38, а ликвидировали его в 6:17.
"Спасатели выяснили, что возгорание произошло внутри жилого дома. В результате пожара погиб мужчина, 1975 года рождения", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину пожара и причиненный ущерб устанавливают специалисты.
Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Донецкой области вспыхнул жилой дом: погиб мужчина". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Харьковом парень чуть не сгорел, спасая машину
Парень попытался откатить машину подальше от горящего гаража и получил ожоги лица