В Донецкой области вспыхнул жилой дом: погиб мужчина

Тело погибшего во время пожара обнаружили спасатели

Фото: Pixabay

В Донецкой области вспыхнул жилой дом: погиб мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/649/fe6/5c7649fe6353a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/649/fe6/5c7649fe6353a.jpg 2019-03-27T11:53:00+02:00 Донбасс Тело погибшего во время пожара обнаружили спасатели

В Торецке в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня в 5:03. Как выяснилось, пламя охватило частный жилой дом на улице Панфилова. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар в 5:38, а ликвидировали его в 6:17.

"Спасатели выяснили, что возгорание произошло внутри жилого дома. В результате пожара погиб мужчина, 1975 года рождения", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину пожара и причиненный ущерб устанавливают специалисты.

Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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