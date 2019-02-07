В Донецкой области вспыхнул частный дом: погибла женщина

Причину возгорания выясняют специалисты

Фото: Pixabay

В Донецкой области вспыхнул частный дом: погибла женщина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/195/d5c/5c4195d5cc7c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/195/d5c/5c4195d5cc7c7.jpg 2019-02-07T12:00:00+02:00 Донбасс Причину возгорания выясняют специалисты

В Донецкой области произошел пожар в частном жилом доме. Во время тушения огня спасатели нашли тело женщины, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня утром в 7:53. Как выяснилось, огонь вспыхнул в частном доме на улице Малиновская в селе Никольское Славянского района. В 08:37 прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар, а в 09:12 его ликвидировали.

"В результате пожара погибла женщина, 1968 года рождения", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину возгорания выясняют специалисты.

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.

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