В Донецкой области вспыхнул частный дом: погибла женщина
Причину возгорания выясняют специалисты
В Донецкой области произошел пожар в частном жилом доме. Во время тушения огня спасатели нашли тело женщины, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
О пожаре спасателям стало известно сегодня утром в 7:53. Как выяснилось, огонь вспыхнул в частном доме на улице Малиновская в селе Никольское Славянского района. В 08:37 прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар, а в 09:12 его ликвидировали.
"В результате пожара погибла женщина, 1968 года рождения", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину возгорания выясняют специалисты.
Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.
Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.
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