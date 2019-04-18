В Донецкой области выборы на одном из округов оказались под угрозой срыва

В 59 избирательном округе до сих пор не сформировали участковые комиссии





Как выяснилось, в этом избирательном округе до сих пор не сформировали участковые комиссии, ибо не хватило представителей кандидатов. Поэтому ЦИК приказала окружкому сегодня к обеду сформировать состав участковых комиссий на округе.

Напомним, в Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) заявили, что выборы президента Украины в первом туре проведены прозрачно и, преимущественно, в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами.

В свою очередь, в гражданской организации ОПОРА называли самые распространенные нарушения на выборах президента Украины. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.

Как мы писали ранее, накануне второго тура выборов президента Украины, которые состоятся 21 апреля, место голосования сменили более 200 тысяч избирателей. Такие данные опубликованы Государственным реестром избирателей.

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