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В Донецкой области взорвался снаряд: погиб мужчина

5 мая, 12:50

От полученных травм пострадавший скончался в больнице

Фото: ГУНП в Донецкой области
Фото: ГУНП в Донецкой области.

В Великой Новоселке на территории частного домовладения взорвался снаряд. Взрыв унес жизнь мужчины, сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Трагедия произошла вчера, 4 мая. Как выяснилось, 32-летний мужчина нашел взрывоопасный предмет на берегу реки, принес его домой и решил разобрать. Во время этого и произошел взрыв. Его доставили в больницу с многочисленными ранениями головы, тела и конечностей. От полученных травм пострадавший скончался.

"Полицейские проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о внесении факта в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой "несчастный случай")", – рассказали в полиции.  

Напомним, не так давно в жилой квартире на третьем этаже дома на проспекте Строителей в Центральном районе Мариуполя взорвалась граната. Жертвами взрыва стали два человека. На следующий день стали известны подробности взрыва в Мариуполе.

Кроме того, ранее в Киеве в квартире жилого дома взорвалась граната. В результате взрыва погибли двое людей. Мужчина погиб на месте, а женщину с ранениями госпитализировали в больницу, но спустя несколько часов она скончалась.

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Тег взрыв, Донбасс, погиб, снаряд, мужчина, Донецкая область

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