В Донецкую область коронавирус мужчина привез из Египта

В Мариуполе коронавирус обнаружили у мужчины, который вернулся из Египта

Первый подтвержденный случай заражения в Донецкой области обнаружили у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"Первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в Донецкой области. Вирус обнаружили у 52-летнего мариупольца, который вернулся из Египта", – написал он на своей страничке в Facebook.

Реклама

Людей, которые с ним контактировали, уже обнаружили. Сейчас они находятся под наблюдением, а самому мужчине медики оказывают необходимую помощь.

Кроме того, глава ОГА просит жителей города сохранять спокойствие и напоминает о гигиене.

Ранее в Центре общественного здоровья сообщили о двух новых случаях заражения коронавирусом: один в Донецкой области и второй в Киевской. Всего в Украине подтверждено 16 положительных результатов на COVID-19.

Кроме того, от коронавирусной инфекции COVID-19 за границей лечатся 12 украинцев. Двое мужчин в Польше, еще двое зараженных обнаружили в Италии, пятерых – в Германии и по одному – в Объединенных Арабских Эмиратах, Молдове и Доминиканской Республике.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама