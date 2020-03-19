В Донецкую область коронавирус мужчина привез из Египта

Первый подтвержденный случай заражения в Донецкой области обнаружили у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта.
Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.
"Первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в Донецкой области. Вирус обнаружили у 52-летнего мариупольца, который вернулся из Египта", – написал он на своей страничке в Facebook.
Людей, которые с ним контактировали, уже обнаружили. Сейчас они находятся под наблюдением, а самому мужчине медики оказывают необходимую помощь.
Кроме того, глава ОГА просит жителей города сохранять спокойствие и напоминает о гигиене.
Ранее в Центре общественного здоровья сообщили о двух новых случаях заражения коронавирусом: один в Донецкой области и второй в Киевской. Всего в Украине подтверждено 16 положительных результатов на COVID-19.
Кроме того, от коронавирусной инфекции COVID-19 за границей лечатся 12 украинцев. Двое мужчин в Польше, еще двое зараженных обнаружили в Италии, пятерых – в Германии и по одному – в Объединенных Арабских Эмиратах, Молдове и Доминиканской Республике.
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