В Дружковке открылась общественная приемная Бориса Колесникова

Теперь представители команды оппозиционного премьер-министра готовы оперативно принимать жалобы и предложения граждан.

В Дружковке по ул. Соборной, 22 начала работу общественная приемная премьер-министра Оппозиционного правительства Бориса Колесникова. Общаясь с дружковчанами на открытии приемной, Борис Колесников отметил, что самой главной проблемой города в коммунальной сфере является водоснабжение.

"Водовод на Дружковку был построен в 1952 году и за это время практически не реконструировался. Для решения данного вопроса необходимы инвестиции со стороны государства. Если этого не сделать сегодня, то через пять лет проблем с водой будет еще больше", – считает оппозиционный премьер.

Также в регион необходимо привлекать инвестиции для развития промышленных предприятий, отметил политик. Еще в 2013 году были достигнуты договоренности с корейской компанией "Hyundai" о строительстве на территории машзавода предприятия по выпуску скоростных поездов, однако из-за начавшейся войны планы так и не воплотились в жизнь.

"Если удастся привлечь в города Донбасса инвестиции для развития промышленности, то молодежь не будет разъезжаться в поисках лучшей жизни, а останется в родных местах", – уверен Борис Колесников.

Уделил оппозиционный премьер внимание и вопросам образования.

"Это очень важно, поскольку на наше место придут наши дети. У нас 80% выпускников поступают в вузы, а 20% – получают среднее специальное образование. В то же время в мире 78% имеют среднее специальное образование, и лишь 22% – высшее. У нас очень слабые институты, и поэтому необходимо уделить внимание качеству обучения специалистов. Мы сейчас изучаем дружковские техникум, колледж и училище, чтобы понять, чем им можем помочь. Вы знаете, что в Константиновке мой благотворительный Фонд открыл школу кулинарного искусства, которая уже стала одной из лучших в Европе. Независимо от исходов выборов, я сделаю для улучшения качества образования больше, чем все местные власти и депутаты вместе взятые. Это я могу твердо пообещать", – подчеркнул политик.

Затрагивая вопросы спорта, Борис Колесников отметил, что в 2013 году в Дружковке была открыта ледовая арена "Альтаир", чего нет во многих областных центрах. И сейчас на ее базе работает самая большая в Украине ледовая школа, где занимаются 1100 воспитанников, из которых 350 – дружковчане. Также в школе "Донбасса" тренируются дети и из других городов региона. В следующем году будет завершено строительство ледовых арен в Мариуполе и Константиновке.

"Это не значит, что ХК "Донбасс" будет переезжать из Дружковки. Моя цель – чтобы каждый школьник в этих городах имел возможность хотя бы один час в неделю бесплатно заниматься на катке. Сейчас многие дружковские дети бесплатно посещают бассейн", – рассказал Борис Колесников.

На встрече с политиком и меценатом дружковчане задали ему много вопросов и передали жалобы на бездействие местных властей. Это касалось проблем с водоснабжением, ремонтом крыш, реконструкцией лифтов, качеством дорог многого другого. Все проблемы дружковчан были взяты "на карандаш", и Борис Колесников пообещал содействовать в их решении в ближайшее время.

Напомним, Борис Колесников в Дружковке также подчеркнул, что власть обязана лоббировать украинские предприятия Донбасса.

А по итогам встречи с жителями пгт. Гродовка, Ивановка, Новоалександровка в Донецкой области Борис Колесников отметил, что необходимо провести реальную, а не показушную децентрализацию. У сел должны появиться средства, а государство должно поддерживать малый бизнес в регионах.

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