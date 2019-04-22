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В ДТП погиб экс-вице-мэр Мариуполя

Вчера, 14:17

Водителю стало плохо за рулем

Фото: 0629.com.ua
Фото: 0629.com.ua.

В Мариуполе сегодня утром в ДТП на проспекте Мира погиб бывший заместитель городского головы Валерий Ксенофонтов.

Автомобиль, которым он управлял, врезался в фонарный столб. Как сообщает сайт 0629, смерть 60-летнего водителя наступила мгновенно. Предположительно, Ксенофонтову стало плохо – в машинеобнаружены рассыпанные таблетки от давления.

Валерий Ксенофонтов работал на посту заместителя городского головы Юрия Хотлубея с февраля 2007 года по ноябрь 2010 года. Занимался вопросами жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи.

После ухода с должности заместителя мэра пробовал себя в разных специализациях. В 2015 году Ксенофонтов баллотировался в городской совет от Блока Петра Порошенко, но политсила не набрала 5% поддержки.  

Валерий Ксенофонтов
Валерий Ксенофонтов

На фото в социальной сети Фейсбук Валерий Ксенофонтов позирует на фоне своего автомобиля. Того самого "Форда", который сегодня врезался в столб...

Как сообщалось, четыре человека погибли в ДТП в Сумской области.

Также мы сообщали, что жена народного депутата от фракции Радикальной партии Игоря Мосийчука попала в дорожно-транспортное происшествие при участии скутера.

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Тег ДТП, смерть, Мариуполь, вице-мэр

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