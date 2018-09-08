В ЕС сделали заявление по "выборам" в ОРДЛО

В ЕВС подчеркнули, что "выборы" противоречат духу Минских соглашений, а также призвали избегать каких-либо шагов, которые могут препятствовать их реализации

Объявление о проведении "выборов" группировками в ОРДЛО противоречит Минским договоренностям. Об этом заявила Европейская внешнеполитическая служба в своем коммюнике.

В службе подчеркнули, что намерение провести 11 ноября 2018 года "выборы" "противоречит духу и букве Минских соглашений, в которых содержатся конкретные положения, касающиеся организации местных выборов в этом регионе".

"Реализация минских соглашений всеми сторонами является ключом к достижению надежного мирного урегулирования конфликта на востоке Украины", – отметили в ЕВС, призвав избегать каких-либо шагов, которые препятствовали бы прогрессу в реализации "Минска".

Также в ЕВС ожидают, что Россия особенно будет в полной мере использовать свое влияние на боевиков в этом отношении.

Как сообщалось, так называемый "Народный совет ДНР" назначил Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы "ДНР" вместо Дмитрия Трапезникова. Также этим нелегитимным органом была назначена дата псевдовыборов в "ДНР". Голосование назначено на 11 ноября 2018 года.

Ранее политолог заявил, что псевдовыборы в ОРДЛО могут привести к новому кризису.

В комментарии сайту "Сегодня" координатор группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин рассказывал, что к кадровому перевороту в "ДНР" и назначением псевдовыборов может стоять помощник Путина Владислав Сурков.