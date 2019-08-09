Фонд Рината Ахметова – единственная организация, которая системно и масштабно помогает ребятам, получившим тяжелые ранения на Донбассе. Для этого с марта 2016 года работает проект «Ринат Ахметов – детям. Реабилитация раненых детей». В его рамках проведено свыше 110 курсов реабилитации. В этом сезоне участниками проекта стали 28 мальчиков и девочек, среди которых Настя Компаниец из пгт Гродовка Донецкой области. «Это произошло в феврале 2015 года. К нам тогда приехали в гости бабушка с тетей, и вечером собралась вся семья. Внезапно начался мощный артобстрел, один из снарядов угодил прямо в крышу нашего дома. В момент взрыва тетя накрыла собой Настю – обе получили ранения», – рассказала мама Оксана Владимировна. Раненых отвезли в больницу. Несмотря на то, что Настя, которой тогда было семь лет, почти физически не пострадала, стресс сказался на здоровье девочки. Первое время она даже не плакала, а кричала. После двух недель в стационаре ребенка выписали, но дальнейшее состояние потребовало постоянного наблюдения у невропатолога. «Три недели Настя проведет вдали от мест, которые напоминают ей о случившемся. Спасибо, что Ринат Ахметов дарит детям возможность восстановиться душевно и физически», – добавила Оксана Владимировна. Подробную информацию о проекте «Ринат Ахметов – детям. Реабилитация раненых детей» можно узнать на горячей линии Фонда 0800 509 001.