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В Генштабе напомнили историю освобождения Торецка

21 июля, 13:22

Очищение шахтерского города от боевиков обеспечил 41 украинский боец

21 июля 2014 года бойцы ВСУ освободили Торецк
21 июля 2014 года бойцы ВСУ освободили Торецк. Фото: Facebook

21 июля исполнилось пять лет со дня уникальной операции, проведенной на Донбассе – в 2014 года штурмовой отряд украинской армии освободил от оккупантов шахтерский город Торецк (Дзержинск).

Молниеносный бросок провели 33 воинов Сил специальных операций и восемь бойцов 73 морского центра специального назначения, напомнили в пресс-службе Генерального штаба.

"Украинские армейцы вошли в город около шести часов утра и захватили штаб боевиков. На протяжении восьми часов наши воины героически сдерживали контратаки 200 вооруженных боевиков, усиленных танками и БМП. Наши бойцы удержали оборону", – отметили в ВСУ.

Вооруженные бандформирования, понеся серьезные потери и бросив тяжелую технику, сбежали в Горловку и Донецк.

Уже вечером 21 июля украинская армия полностью контролировала Торецк. Над зданием горсовета наши освободители подняли государственные флаги.

"Также 21 июля 2014 года от оккупантов освобожден город Рубежное Луганской области. Освобождение города происходило в условиях полного боевого взаимодействия Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, подразделений милиции и добровольческих батальонов", – отметили в Генштабе.

Сильная ударная группа сил АТО окружила населенный пункт в ночь на 21 июля: бойцы батальонов "Чернигов", "Айдар" и "Луганск-1" зашли в город и закрепились на территории трубного завода.

"Все операции происходили в максимальной тишине. За несколько часов силы АТО взяли под контроль здания милиции и городского совета. В 10 часов 21 июля 2014 года сообщалось о том, что Рубежное полностью освобождено и зачищено от боевиков, в городе восстановлена законная украинская власть", - резюмировали в штабе.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, как жителям Донбасса забивают головы пропагандой. Оккупанты взялись "обрабатывать" жителей оккупированных территорий пропагандой о мирном урегулировании конфликта, но на условиях России.

А также совсем недавно произошло очередное обострение на Донбассе: оккупанты устроили восемь обстрелов и получили жесткий ответ. В частности, боевики вели огонь из вооружений, запрещенных Минскими договоренностями, однако в рядах украинских бойцов обошлось без потерь. 


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Тег Донбасс, Донецкая область, ВСУ, освобождение, дзержинск, торецк

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