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В Германии наемника "ДНР" осудили за угрозу нацбезопасности

10 июля, 23:21

43-летний выходец из Кыргызстана присоединился к террористам "ДНР" в 2014 году

Фото: facebook.com/sap.gov.ua
Фото: facebook.com/sap.gov.ua.

В Германии выходца из Кыргызстана с немецким гражданством Алекса Д. приговорили к двум годам условно за подготовку "тяжкого преступления, что угрожает государственной безопасности" из-за службы в рядах боевиков "ДНР". Об этом пишет DW.

Суд обязал наемника пожертвовать 800 евро в пользу гуманитарной организации, помогающей детям в беде.

В ходе судебного разбирательства стало известно, что 43-летний мужчина присоединился к террористам "ДНР" в 2014 году. По его словам, он не мог смотреть на страдания детей. Он воевал на Донбассе в составе бригады "Кальмиус", которая участвовала в битве за Иловайск летом 2014 и за Дебальцево зимой 2015 года.

Потом он вернулся в Германию в 2016 году, ведь "разочаровался в "ДНР". Наемник заявил, что сегодня стесняется "некоторых своих поступков".

Обвинения основывались на фотографиях в соцсетях, где подозреваемый позирует со снайперской винтовкой. Доказательств оказалось недостаточно для привлечения к ответственности за "участие в террористической организации".

"На фотографиях мы видим обвиняемого со снайперской винтовкой. Он говорит, что только охранял больницу. Снайперская винтовка для этого не нужна", — заявил прокурор в суде.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали о гибели боевиков с позывными "Бах", "Гроз" и наемника из Подмосковья .

А офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщал, что, по итогам июня в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" были ликвидированы порядка 34 оккупантов и порядка 62 – получили ранения различной степени тяжести. Небоевые потери составили семеро оккупантов (нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни, суицид).


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Тег Германия, боевик, днр

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Источник:

Deutsche Welle

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