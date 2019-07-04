В Германии судят разочаровавшегося в "ДНР" наемника

Подсудимый утверждает, что непосредственного участия в боевых действиях не принимал

Фото: pexels.com

Вслед за судом над племянником российского пропагандиста Дмитрия Киселева, в Германии начался новый процесс над пособником оккупантов Донбасса.

Как пишет Deutsche Welle, дело рассматривает суд немецкого Дортмунда. Имя 43-летнего подсудимого не разглашается, но известно, что он выходец из города Лене, а на оккупированных территориях Украины находился в 2014-2016 годах.

Мужчина утверждает, что является наполовину украинцем и сам родился в СССР, поэтому считал поддержку боевиков так называемой "ДНР" своим "гражданским долгом".

В то же время, обвиняемый утверждает, что, хоть его и обучили обращению с оружием, непосредственно в боевых действиях он участия ни разу не принимал – якобы сперва он занимался починкой газо- и водопроводов, а позже вступил в подразделение охраны. Но со временем мужчина разочаровался в боевиках.

"Я поддерживал людей, которые обогатились на войне", – сказал он на суде.

По прилету в Германию пособник террористов был арестован в аэропорт Ганновера.

Ему вменяют подготовку масштабного насильственного акта, создающего угрозу для государства, а также в нарушении закона о контроле над боевыми вооружениями, однако он может рассчитывать на условное наказание.

Напомним, ранее суд немецкого Мюнхена приговорил племянника Дмитрия Киселева к двум годам и трем месяцам лишения свободы по аналогичному делу.

Мы также писали, что вчера в Италии вынесли приговор трем вербовщикам наемников на Донбассе, которые получили по 16 и 32 месяцев тюрьмы.

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