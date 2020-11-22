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В Горловке подорвались три мирных жителя: подробности гибели семьи

22 ноября, 09:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Инцидент произошел еще 30 октября, но известно о нем стало только сейчас

Боевики активно минируют Донбасс и неоднократно сами же подрывались. Теперь в ОБСЕ заявляют, что недавно в оккупированной Горловке в результате срабатывания взрывного устройства погибли трое мирных жителей.

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Об этом говорится в свежем отчете Мониторинговой миссии.

Инцидент случился еще 30 октября, но сообщают о нем только сейчас. Международным наблюдателям стало известно, что трое мужчин (отец, сын и племянник в возрасте 60, 35 и 39 лет) погибли от ранений, полученных вследствие случайного срабатывания взрывного устройства на северо-западной окраине Горловки.

Так, на днях девушка рассказала представителям ОБСЕ о гибели ее отца и брата. Она показала им свидетельства о смерти, в которых говорилось, что двое мужчин погибли от многочисленных осколочных ранений, полученных вследствие взрыва.

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Еще одна женщина, жена третьего погибшего, подтвердила, что ее муж и еще двое родственников погибли от срабатывания неизвестного взрывного устройства, которое нанесло многочисленные осколочные ранения – они привели к повреждению внутренних органов.

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Отметим, украинская разведка неоднократно сообщала, что боевики усиленно минируют оккупированные территории. Причем не только для защиты своих передовых позиций, но и даже были замечены мины вблизи жилых домов. Так, например, весной три мирных жителя подорвались на минах боевиков.

Также читайте подробнее, как детей Донбасса учат избегать заминированных территорий.

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ОБСЕ Донбасс горловка мирные жители подрыв

Источник: Сегодня

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