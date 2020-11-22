В Горловке подорвались три мирных жителя: подробности гибели семьи

Инцидент произошел еще 30 октября, но известно о нем стало только сейчас

Боевики активно минируют Донбасс и неоднократно сами же подрывались. Теперь в ОБСЕ заявляют, что недавно в оккупированной Горловке в результате срабатывания взрывного устройства погибли трое мирных жителей.

Реклама

Об этом говорится в свежем отчете Мониторинговой миссии.

Инцидент случился еще 30 октября, но сообщают о нем только сейчас. Международным наблюдателям стало известно, что трое мужчин (отец, сын и племянник в возрасте 60, 35 и 39 лет) погибли от ранений, полученных вследствие случайного срабатывания взрывного устройства на северо-западной окраине Горловки.

Так, на днях девушка рассказала представителям ОБСЕ о гибели ее отца и брата. Она показала им свидетельства о смерти, в которых говорилось, что двое мужчин погибли от многочисленных осколочных ранений, полученных вследствие взрыва.

Еще одна женщина, жена третьего погибшего, подтвердила, что ее муж и еще двое родственников погибли от срабатывания неизвестного взрывного устройства, которое нанесло многочисленные осколочные ранения – они привели к повреждению внутренних органов.

Реклама

Отметим, украинская разведка неоднократно сообщала, что боевики усиленно минируют оккупированные территории. Причем не только для защиты своих передовых позиций, но и даже были замечены мины вблизи жилых домов. Так, например, весной три мирных жителя подорвались на минах боевиков.

Также читайте подробнее, как детей Донбасса учат избегать заминированных территорий.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама