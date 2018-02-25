В Горловке запланирован митинг против "ДНР"

Согласно объявлениям, расклеенным на стенах зданий оккупированной Горловки, проведение митинга запланировано на 25 февраля возле Горловской государственной администрации, сообщает Gorlovka.ua

"Любимые жены. Заботливые матери. Самые прекрасные девушки. Ты не видишь своего мужа дома месяцами? Твой муж служит в армии ДНР? Твои дети остались без отцовского внимания? Мужу перестали платить зарплату? Семья на грани разрыва? Не дай власти убить вашу семью", – говорится в объявлениях

Как сообщалось, на Донбассе среди населения временно оккупированной территории Донецкой области растут протестные настроения против боевиков.

Тем временем боевиков с Донбасса экстренно перебрасывают в Сирию – на оккупированных территориях формируют два батальона по 500 человек каждый для участия в вооруженном конфликте в Сирии.

Напомним, украинские военные рассказали, как уничтожили позиции боевиков под Горловкой.

Ранее стало известно, как боевики решают проблему нехватки "пушечного мяса" на Донбассе.