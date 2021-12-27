В городе в Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию: что произошло

Людей попросили запастись водой

В городе возникла авария на водопроводе/Коллаж: "Сегодня"

В Торецкой Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию из-за аварии на водопроводе в "серой" зоне. Сейчас в городе сократили подачу горячей воды.

Об этом сообщает пресс-служба Торецкой городской военно-гражданской администрации.

Реклама

Чрезвычайная ситуация

Городская комиссия по ТЭБ и ЧС из-за аварии объявила в городе чрезвычайную ситуацию.

"Объявлена чрезвычайная ситуация в связи с сокращением поступления воды в город Торецк на 60% от запланированного", — говорится в сообщении пресс-службы.

В администрации отметили, что 26 декабря состоялись запланированные ремонтные работы на водопроводе Горловка-Торецк.

"Аварийная ситуация была устранена, но объем воды не увеличился. Поэтому, вероятно, существует еще разрыв в "серой" зоне, для выявления и устранения которого требуется время", — отметили в администрации

Прокачка воды

Из-за недостаточного объема поставки воды, ее будут прокачивать в определенное время, в частности:

Реклама

27 декабря с 19:00 до 28 декабря 8:00 — Забалочная часть города;

28 декабря с 18:00 — Центральная часть города, поселок Пивничное, город Зализное.

"В связи со сложившейся ситуацией, просим население не делать разбор воды из системы теплоснабжения и, по возможности, до устранения причин недостаточной подачи воды иметь дома запас", — говорится в сообщении пресс-службы.

Что такое чрезвычайная ситуация?

По информации Википедии, чрезвычайная ситуация — нарушение нормальных условий жизни и деятельности людей на объектах или территориях, вызванное аварией, катастрофой, эпидемией, стихийным бедствием, эпизоотией, епіфітотією, большим пожаром, применением средств поражения, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, а также большое заражение людей и животных.

Чрезвычайные ситуации, которые могут возникать на территории Украины и осуществлять негативное влияние на функционирование объектов экономики и жизнедеятельность населения, делятся по следующим основным признакам:

по отраслевому признаку;

по масштабам возможных последствий.

Читайте также