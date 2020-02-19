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В Харьков привезли раненых во время атаки боевиков на Донбассе: в каком состоянии бойцы

19 февраля, 10:38

Один из бойцов находится в тяжелом состоянии

Иллюстрация

Иллюстрация

В харьковские больницы на вертолете доставили раненных во время наступления боевиков на Донбассе украинских военнослужащих. Об этом сообщает "Сестра милосердя АТО Харків" в Facebook.

"Вчера под вечер все ребята приехали, точнее прилетели на вертушке к нам. Все со вчерашнего боя", – говорится в сообщении.

Все бойцы живы. Один из них находится в тяжелом состоянии, но не критично. Военнослужащих лечат в институте Ситенко, военном госпитале, госпитале Ветеранов Войны, институте протезирования и 15-й больнице.

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Фото: "Сегодня"

Напомним, 18 февраля стало наиболее жарким за последнее время на Донбассе. Боевики 22 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, еще шестеро – ранены.

Ранее мы писали, что во время наступления боевиков на Донбассе погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов, служивший в 72-й ОМБр. Кроме того, четверо военнослужащих бригады "Черных запорожцев" получили ранения.

Также в ВСУ уточнили потери врага. Как сообщил на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины начальник Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, в результате ответного огня погибли четыре боевика оккупантов и еще шестеро были ранены.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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