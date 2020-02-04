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В Харьковской области прощаются с погибшей на Донбассе медиком: фото и видео

4 февраля, 13:23

Клавдия погибла 1 февраля из-за вражеского обстрела

Клавдия Сытник. Фото: Назар Приходько, Facebook

Клавдия Сытник. Фото: Назар Приходько, Facebook

В Харьковской области в последний путь провожают погибшую на Донбассе военного медика Клавдию Сытник. Проститься с женщиной пришли ее родные, друзья и собратья, сообщает "Суспільне".

Церемония прощания проходит во дворе дома погибшей в Зачепиловке.

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А 2 февраля с женщиной попрощались собратья с 93-й механизированной бригады "Холодный Яр". Они почтили память медика минутой молчания, а после – капеллан отслужил панихиду.

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На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли серьезные потери
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ранее мы писали, что в Офисе президента Украины Владимира Зеленского выразили соболезнования в связи с гибелью 33-летней Клавдии Сытник.

Ранее мы сообщали о том, что медик погибла в результате обстрела боевиками из автоматического гранатомета. Гибель женщины подтвердили и в штабе ООС. Там рассказали, что старший боевой медик попала под вражеский огонь во время доставки медикаментов на позицию. 33-летняя Клавдия получила множественные осколочные ранения, и они оказались несовместимы с жизнью.

А тем временем на Донбассе не утихает огонь. Только за прошлые сутки, 3 февраля, боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий ранен, еще один – получил боевую травму.

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