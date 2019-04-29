В ход идут снайпера и "мобильные группы": на Донбассе боевики готовят войска

Противник в последнее время существенно нарастил подготовку своих подразделений

Фото: Минобороны РФ

В последнее время на Донбассе боевики усиленно готовят войска. Оккупанты делают ставку на мобильные огневые группы и снайперскую работу, а также активно перемещается тяжелое вооружение. Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, на протяжении недели у противника на передовой отмечалось усиление активности снайперов, а также возобновление практики применения "мобильных огневых групп" (оснащенных в основном минометами, ЗУ и соответствующим транспортом).

"Кроме того, отмечается усиление передовых оккупационных формирований на отдельных участках танками и артиллерией — в районе Луганска, южнее Донецка, перемещение танков и другой бронетехники были отмечены также в районе Алчевск-Перевальск, южнее Горловки, в районе Безыменное — Саханка, а также восточнее Докучаевска. Дежурные артиллерийские расчеты противника находились в состоянии постоянной боевой готовности к нанесению огневых ударов по боевым порядкам Объединенных сил. С ними ежедневно проводились тренировки по выявлению и сопровождению условных целей на полигонах "Южный" и "Восточный", в качестве воздушной цели использовались БПЛА "Орлан-10", а также оборудовались ложные артиллерийские позиции", – сообщил Тымчук.

Он отметил, что, согласно единому плану Южного ВО ВС РФ в "1 и 2 АК" оккупационных войск, на протяжении последней недели ежедневно проводились тренировки по управлению огнем и учебные стрельбы с артиллерийскими, зенитными и минометными подразделениями на полигонах "Центральный" и "Покровский".

Также недавно в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что Россия усилила разведку на Донбассе. Оккупанты применяют на передовой экспериментальные средства разведки, а также пускают в ход разведывательные группы для организации засад.

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