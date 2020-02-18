В ход пошли даже танки: Минобороны раскрыло новые детали боев в Луганской области

/ Фото: Минобороны РФ

Во время утренней попытки прорыва на Донбассе боевики били из тяжело артиллерии, танков, минометов различных калибров и даже пустили в ход диверсионно-разведывательные группы, уточнили в Министерстве обороны.

Отмечается, что минометные атаки и танковые удары велись со стороны населенных пунктов Голубовское и Сентяновка. Всего с начала текущих суток было совершено 13 атак. Военные отмечают, что в районе Орехово (которое сегодня попало под удар) уже несколько недель подряд оккупационные войска вели постоянные прицельные обстрелы наших позиций из тяжелого вооружения.

В Минобороны уточнили, что с 05:00 и до 10:00 боевики применяли артиллерийские системы, в частности, ствольную артиллерию калибра 152 мм – шесть снарядов, калибра 122 мм – 18 снарядов. Кроме того, захватчики выпустили по позициям ВСУ более 164 мин из минометов калибра 120 мм и 44 мины с 82-мм минометов. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе Новотошковского оккупанты совершили 56 выстрелов по украинским военным из танков. Также в районе боестолкновения на штурм пошли диверсионно-разведывательные группы противника.

Военные добавили, что погибший боец был совсем молодым – 1997 года рождения.

Напомним, на Донбассе боевики пошли на прорыв. Штаб Объединенных сил сообщил, что сегодня утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Военные отмечают, что бойцы дали достойную "ответку", но потери большие с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четыре погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Начальник Генштаба Руслан Хомчак рассказал подробности утреннего боя.

/ Фото: Сегодня

В свою очередь президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

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