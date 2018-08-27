В Иловайск зашел "загадочный" эшелон, который охраняла сотня автоматчиков – волонтер

Россия пригнала на Донбасс военный эшелон с чем-то таким, что решили спрятать от посторонних глаз и под охраной сотни вооруженных солдат.

Об этом написал в Facebook волонтер из Днепра Юрий Мысягин.

По его словам, 19 августа военный эшелон из России зашел в Иловайск с четырьмя топливными цистернами и несколькими контейнерными вагонами. Однако волонтер указал на одну любопытную особенность.

"Разгрузка происходила в отдаленном специальном месте. Местных никого не привлекали, работников ж/д станции на время разгрузки убрали. Место выгрузки было оцеплено вооруженными людьми в военной форме в количестве около 80 -120 человек, они же и производили разгрузку", – написал Мысягин.

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Он добавил, что после выгрузки все автомобили уехали по грунтовым дорогам в сторону Моспино, а пустые вагоны и цистерны переформатировали, подцепив их к рядом стоящему большому составу.

Отметим, Россия тщательно пытается скрывать свою помощь боевикам на Донбассе, и даже недавно, как сообщала украинская разведка, российское командование приказало командирам боевиков собрать у личного состава телефоны и другие гаджеты, чтобы не распространялись в интернете доказательства присутствия РФ на украинской земле. Заметим, что проблемы с коммуникацией между боевиками привели к тому, что те обстреливают своих же.

Напомним, в 2017 году в России перевернулся эшелон с техникой. Во время инцидента пострадали десять вагонов военного поезда.