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В июне наблюдателей ОБСЕ почти 40 раз не пустили на оккупированные территории

25 июня, 22:55

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Наблюдателей ОБСЕ обстреляли

Украина отмечает необходимость обеспечения полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей временно неподконтрольной территории на Донбассе.

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Об этом шла речь во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации, сообщает сайт главы государства.

Только в период с 1 до 23 июня 2020 года зафиксировано 39 случаев недопуска наблюдателей СММ ОБСЕ через блокпосты вдоль официальных дорожных коридоров пересечения линии разграничения на неподконтрольную правительству Украины территорию.

Украинская сторона подчеркнула готовность предоставить необходимые гарантии безопасности и всестороннее содействие СММ ОБСЕ для расследования инцидента с повреждением камеры наблюдения Специальной мониторинговой миссии в районе населенного пункта Широкино (Донецкая область), которое произошло 22 июня 2020 года в результате обстрела с неподконтрольной правительству Украины территории.

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Ранее в ОБСЕ заявили, что РФ ведет активные военные поставки на Донбасс.

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Смотрите также в сюжете, как во время одного из вражеских обстрелов снаряд попал прямо в блиндаж ВСУ, в котором находился один боец, но чудом выжил:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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ОБСЕ Донбасс боевики

Источник: Сегодня

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