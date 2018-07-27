В Киеве потоп, говорите: боец ВСУ показала затопленные окопы на Донбассе

Украинские военные страдают от непогоды не меньше, чем жители городов, где улицы превращаются в реки

Военнослужащая Вооруженных сил Виктория Руденко показала, в каких условиях оказались украинские военные на передовой после ливня. Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Facebook.

По ее словам, потоп, который был на днях в Киеве, – это мелочи в сравнении с тем, что приходится терпеть военным на Донбассе.

"Посмотрите, как выглядят некоторые окопы на фронте, и как по ним передвигаются бойцы", – написала Руденко.

Пользователи сети бурно отреагировали на потоп у военных. Люди представляют, что бы было, если бы сейчас была зима.

"Но это хоть лето, а зимой?".

"Они там принимают такие "грязевые ванны". Это при том, что в нескольких сотнях метров сепарский снайпер с хорошей оптикой так и ждет, пока какой-то наш боец выдвинется из окопа".

"Переходы (затопленные), виноват – мэр! Окопы – главнокомандующий".

Напомним, 25 июля Киев накрыла гроза с градом и улицы превратились в реки. Утром еще было жарко и светило солнце, но к четырем часам дня стремительно начался ливень. В итоге дождь сильно затопил не только проезжую часть, но и переходы были затоплены, люди ходили по колено в воде, а где-то и по пояс.

Виктория Руденко уже рассказывала, как снайпер уничтожил двух боевиков. По ее словам, диверсанты пытались пробраться к "опорнику" украинских бойцов, однако их сдало российское оборудование, которое они на себя надели.