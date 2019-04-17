В Константиновке открыли первую в Украине бесплатную автошколу

Опытные инструкторы помогут ребятам получить не только водительские удостоверения, но и при желании профессию водителя

Молодежь Донбасса получила возможность выучиться на водителя бесплатно. Опытные инструкторы помогут ребятам получить не только водительские удостоверения, но и при желании профессию водителя. Первую в Украине бесплатную автошколу по инициативе и при поддержке Фонда Бориса Колесникова открыли в Костянтиновке.

"Это первая в Украине школа с социальным уклоном, здесь вся молодежь Донбасса может выучиться на водителя. Сегодня не самая простая ситуация на Донбассе – идет война, поэтому хочется помочь молодым людям хотя бы секономить в этом родителям, чтобы они могли получить первые права", - сказал Борис Колесников.

Ранее мы писали, что школу кулинарного искусства открыли в Константиновском лицее в Донецкой области. Техника профессиональная. Преподаватели – шеф-повара высокого класса из разных уголков страны. Здесь смогут проходить практику студенты любых учебных заведений страны, а горожане посещать бесплатные кулинарные мастер-классы. В день открытия готовили итальянскую пиццу. По словам Бориса Колесникова, помощь учреждениям среднего профессионального образования – это не благотворительность, а инвестиции в новое поколение высококлассных специалистов

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