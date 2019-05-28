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В Константиновке реконструируют стадион и манеж

28 мая, 22:10

Борис Колесников уже передал сертификат на 50 тысяч гривен


В Константиновке реконструируют стадион и манеж. Об этом во время своего визита в Донецкую область сообщили президент благотворительного фонда Борис Колесников и президент Национального Олимпийского комитета Сергей Бубка.

Это манеж детско-юношеской спортивной школы в Константиновке. Ремонт здесь не делали около 30 лет. Однако воспитали сотни спортсменов.

"Здесь должны сделать современные дорожки, современное оборудование, соответственно, отопление, освещение, это все нужно привести, создать нормальные условия", – говорит Сергей Бубка, председатель Национального Олимпийского комитета.

Первый шаг уже сделали. Борис Колесников передал сертификат на 50 тысяч гривен. За эти средства приобретут новое оборудование. Дальше больше. Уже этим летом благодаря фонду здесь должна начаться масштабная реконструкция.

"Мы посмотрели стадион "Металлург" для занятий летом. И посмотрели манеж, я думаю, в манеже мы уже в августе приступим к капитальному ремонту, реконструкции, чтоб было самое современное сооружение для подготовки наших будущих олимпийских чемпионов. Они обязательно появятся", – сказал Борис Колесников, президент благотворительного фонда.

Стадион "Металлург" хотят изменить. Сделать беговые дорожки по четыреста и сто метров, секторы для других видов спорта, усовершенствовать футбольное поле. Для этого привлекут профессиональных архитекторов. Когда все будет готово, город будет иметь самые современные в области легкоатлетические площадки.

Ранее мы писали, что в Константиновке открыли первую в Украине бесплатную автошколу.

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Тег Колесников, Фонд Бориса Колесникова

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