В Константиновке стартовал новый сезон Школы поварского искусства (фото, видео)

В константиновской Школе поварского искусства вчера, 3 октября, стартовал новый учебный сезон.

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Первый мастер-класс после длительного карантинного перерыва для учеников Константиновского профессионального лицея провел шеф-повар школы Сергей Видулин. Он продемонстрировал поэтапное приготовление двух блюд средиземноморской кухни – дорадо в соляном коконе с оливковым гарниром и капрезе с моцареллой и песто.

"Вынужденные каникулы наконец-то закончились, и наша школа вновь встречает учеников со всего Донецкого региона. В новом сезоне шеф-повара будут знакомить юных коллег с кухнями народов мира, рассказывать о тонкостях и секретах кулинарии. Уже с понедельника ребята займутся кондитеркой, а через неделю будут готовить блюда украинской кухни. Поэтому регистрируйтесь на сайте Фонда Бориса Колесникова – и милости просим на нашу кухню!" – говорит Сергей Видулин.

Примечательно, что записаться на мастер-классы могут группы школьников, студентов пищевых вузов и трудовые коллективы Донецкой области. Молодые повара уверяют: учиться тут – одно удовольствие.

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"Хочу поблагодарить Бориса Викторовича Колесникова за предоставленную возможность совершенствовать навыки, перенимать опыт у лучших шеф-поваров страны. Мы счастливы работать на такой шикарной кухне, узнавать от старших коллег массу интересной и полезной для себя информации. Каждый из нас мечтает в будущем стать шеф-поваром, работать в известных украинских и зарубежных ресторанах, и мы уверенно идем к своей цели", – поделилась впечатлениями ученица Дарья Яцина.

Отметим, что школа была открыта Фондом Бориса Колесникова для бесплатного обучения молодых поваров и кондитеров Донецкой области кулинарному делу, а также для повышения квалификации специалистов трудовых коллективов. Фонд Бориса Колесникова уже 12 лет реализует социальные, образовательные и спортивные проекты в Донецкой области. Все они призваны оказать поддержку местному населению, в частности школьникам и студентам.

Также ранее мы писали, что при поддержке Фонда Бориса Колесникова открыта первая в Украине лаборатория симуляционного тренинга.

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