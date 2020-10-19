В Константиновке возведут самую большую в Донецкой области ледовую арену

Планируется, что на ней будут проводиться, в частности, матчи Украинской хоккейной лиги

Самую большую в Донецкой области ледовую арену начинают строить в прифронтовой Константиновке.

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Мультифункциональный спортивный комплекс возведут при поддержке попечительского совета города и Фонда Бориса Колесникова. Арена будет вмещать 2 000 зрителей и станет домашней площадкой для матчей Украинской хоккейной лиги.

А еще дети здесь будут заниматься хоккеем и фигурным катанием.

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Этот спортивно-развлекательный комплекс будет состоять из нескольких зон – здесь планируют также скалодром, 25-метровый бассейн и скейт-парк. Константиновка должна быть комфортной для жителей и привлекательной для туристов и инвесторов, считает Борис Колесников.

"У нас большие планы по развитию спортивной и детско-юношеской инфраструктуры здесь. Ледовая арена будет здесь самой лучшей в Донецкой области, самой современной, по сравнении даже с Донецком, это 100%. Об остальном будем с горожанами советоваться", – заявил Борис Колесников.

"Много наших детей из города занимаются в школе хоккея и фигурного катания именно в Дружковке, а это связано с тем, что у нас нет пока еще ледовой арены, и те дети, которые профессионально занимаются – им пришлось оставить наши школы и перейти в школы Дружковки, заниматься там. Если арена здесь будет, здесь, я думаю, что и команда будет", – считает директор Константиновской школы №6 Александр Резниченко.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о современном ледовом дворце, который появился в Мариуполе.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что Фонд Бориса Колесникова установит 100 детских площадок в Донецкой области.

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