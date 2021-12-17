В Краматорске произошел пожар в медучреждении: сгорело несколько "скорых"

Сегодня, 17 декабря, на территории Центральной областной диспетчерской СМП в Краматорске произошел пожар. На месте сгорели 10 машин скорой помощи.
Об этом сообщает полиция Донецкой области.
Подробности
На месте происшествия работали спасатели и следственно-оперативная Донецкой области. Всех работников станции эвакуировали. Причины возникновения пожара устанавливают полицейские.
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"После получения официальных выводов от ГСЧС события будут предоставлены правовую квалификацию", – утверждают в полиции.
С начала года более 50 тысяч пожаров
С начала года произошло 58 907 возгораний, 1133 человека погибли, 986 пострадали. Больше всего возгораний – 19 774 – было в жилых секторах.
Основные причины возникновения пожаров:
- неосторожное обращение с огнем;
- неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
- нарушение правил пожарной безопасности.
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