В Краматорске произошел пожар в медучреждении: сгорело несколько "скорых"

Полицейские устанавливают причины возникновения пожара

Пожар случился на территории медучреждения / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 17 декабря, на территории Центральной областной диспетчерской СМП в Краматорске произошел пожар. На месте сгорели 10 машин скорой помощи.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

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На месте происшествия работали спасатели и следственно-оперативная Донецкой области. Всех работников станции эвакуировали. Причины возникновения пожара устанавливают полицейские.

"После получения официальных выводов от ГСЧС события будут предоставлены правовую квалификацию", – утверждают в полиции.

С начала года более 50 тысяч пожаров

С начала года произошло 58 907 возгораний, 1133 человека погибли, 986 пострадали. Больше всего возгораний – 19 774 – было в жилых секторах.

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Основные причины возникновения пожаров:

неосторожное обращение с огнем;

неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;

нарушение правил пожарной безопасности.

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