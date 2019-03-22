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В Краматорске провели акцию против любителей парковаться на местах для инвалидов

Сегодня, 17:24

Водители с инвалидностью объяснили важность специальных парковочных мест

В Краматорске прошла акция против любителей парковаться на местах для инвалидов. Скриншот
В Краматорске прошла акция против любителей парковаться на местах для инвалидов. Скриншот.
В Краматорске провели акцию против любителей парковаться на местах для инвалидов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4f7/e07/5c94f7e07d237.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4f7/e07/5c94f7e07d237.png Донбасс Водители с инвалидностью объяснили важность специальных парковочных мест

В Донецкой области жители Краматорска устроили акцию против водителей, которые паркуются на местах для людей с инвалидностью. В рейд вышли и полицейские, чтобы наказать нарушителей.

Так, Юрий, водитель с инвалидностью, пожаловался на то, что, хотя на краматорском вокзале у центрального входа есть специальные парковочные места, воспользоваться ими он обычно не может.

"Места нет для того, чтобы открыть дверь и развернуться с коляской. Почему для этого места для инвалидов – они шире. Поэтому как раз хотелось бы, чтобы эти вопросы решались как-то", – объяснил Юрий Андрющенко.

Другой водитель объяснил, что парковочные места для людей с инвалидностью – не прихоть, а необходимость.

"Ведь люди есть с разными патологиями, которым очень тяжело вообще передвигаться. И его погружение состоит занимает больше времени, чем, допустим, мое. Вот я заехал‑выехал, и все", – отметил водитель с инвалидностью Иван Арефьев.

В местах со специальными знаками паркуются все, кто захочет, а чаще всего – таксисты, возмутился глава реабилитационного центра. Чтобы защитить свои права, водители с инвалидностью устроили протест.

"Возникают споры ссоры именно со службами такси. Мы взывали к совести, мы просили, чтобы этого не было. Конечно, людям абсолютно все равно. Мы изготавливаем "Я паркуюсь, как олень", мы изготавливаем такие наклейки, которые будут яркого цвета и будем, в общем‑то, вручать как поощрение на лобовое стекло", – объяснила Светлана Фомина, глава Донбасского межрегионального центра профессиональной реабилитации инвалидов.

В свою очередь, копы напомнили, что наказывать нерадивых водителей могут не только наклейками, но и штрафом – до почти двух тысяч гривен. Такое наказание за парковку на местах для людей с инвалидностью было введено в сентябре прошлого года, и про него патрульные в рейде предупреждают нарушителей.

"Вы понимаете? Вы осознаете вообще, то, что вы нарушаете? ‑ Осознаю. ‑ Осознаете? ‑ Да." – такой диалог состоялся между стражем порядка и шофером.

"Очень большие штрафы. Предупреждение делаем водителям. Если они адекватно реагируют, то, в принципе, отпускаем. Если есть такие ситуации, как сегодня мы наблюдали, то уже и штрафуем", – рассказала Алиса Молодченко, капрал патрульной полиции.

За подобное нарушение с начала года в Краматорске и Славянске уже оштрафовали 46 человек.

Напомним, ранее на Волыни вспыхнул скандал, когда водитель автобуса с кулаками набросился на льготника-инвалида с ребенком, требуя от них заплатить за проезд. А в Запорожье уволили хама-водителя, который устроил ссору с школьником.

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Тег парковка, инвалид, краматорск

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