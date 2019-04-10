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В Краматорске пятилетнего мальчика забыли на улице

Сегодня, 03:07

Бабушка гуляла с двумя внуками на улице и забыла одного из них на улице

Иллюстрация.
Иллюстрация.. Фото: Facebook
В Краматорске пятилетнего мальчика забыли на улице //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/123/ad8/5c7123ad87d9d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/123/ad8/5c7123ad87d9d.jpg Донбасс Бабушка гуляла с двумя внуками на улице и забыла одного из них на улице

В Донецкой области на одной из улиц Краматорска местные жители заметили на улице маленького мальчика, который в одиночку гулял по детской площадке до позднего вечера.

"6 апреля, в 19:40 в дежурную часть Дружковского отделения обратилась женщина, которая обнаружила на площадке в сквере 5-летнего мальчика, который уже долгое время гулял без сопровождения родителей. Мальчика поместили в больницу на обследование", – сообщили в пресс-службе Дружковского отделения Краматорского отдела полиции.

Как отметили стражи порядка, в отделение полиции пришла бабушка мальчика, и выяснилось, что женщина гуляла с двумя внуками, и, вернувшись домой, только через час заметила отсутствие одного из них.

"На вопрос правоохранителей, где находится мать ребенка, женщина ответить не смогла. В настоящее время полицейские работают над установлением местонахождения горе-матери, которая до настоящего времени так и не появилась ни в отделении полиции, ни у сына в больнице", – сообщили полицейские.

Было открыто производство по статье "неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в Полтавской области подросток упал в карьер с высоты более 50 метров. Друзья парня сразу же сообщили о несчастном случае охраннику предприятия.

Ранее во Львове, на одной из строительных площадок по улице Стрыйской упал в лифтовую шахту и выжил 32-летний житель Хмельницкого.

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Тег ребенок, родители, донецкая область, краматорск

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