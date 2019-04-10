В Краматорске пятилетнего мальчика забыли на улице
Бабушка гуляла с двумя внуками на улице и забыла одного из них на улице
В Донецкой области на одной из улиц Краматорска местные жители заметили на улице маленького мальчика, который в одиночку гулял по детской площадке до позднего вечера.
"6 апреля, в 19:40 в дежурную часть Дружковского отделения обратилась женщина, которая обнаружила на площадке в сквере 5-летнего мальчика, который уже долгое время гулял без сопровождения родителей. Мальчика поместили в больницу на обследование", – сообщили в пресс-службе Дружковского отделения Краматорского отдела полиции.
Как отметили стражи порядка, в отделение полиции пришла бабушка мальчика, и выяснилось, что женщина гуляла с двумя внуками, и, вернувшись домой, только через час заметила отсутствие одного из них.
"На вопрос правоохранителей, где находится мать ребенка, женщина ответить не смогла. В настоящее время полицейские работают над установлением местонахождения горе-матери, которая до настоящего времени так и не появилась ни в отделении полиции, ни у сына в больнице", – сообщили полицейские.
Было открыто производство по статье "неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей" Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, в Полтавской области подросток упал в карьер с высоты более 50 метров. Друзья парня сразу же сообщили о несчастном случае охраннику предприятия.
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