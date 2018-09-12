В Краматорске учатся производить протезы с помощью 3D-принтера

Сегодня, 20:18

Местные изобретатели уже изготовили макет руки, а на очереди – протез ступни для ребенка


В Краматорске Донецкой области местные изобретатели учатся производить протезы с помощью 3D-принтера. Аналогов этому методу изготовления протезов в Украине пока нет.

В частности, местные изобретатели уже изготовили макет руки, а на очереди – протез ступни для ребенка. Макет руки краматорские изобретатели создают для мальчика из небольшого городка Селидово Донецкой области и вскоре ребенок получит протез ступни.

3D-моделированием и сканированием местные изобретатели занимаются уже несколько лет. Создавать протезы пока учатся, поэтому делают их бесплатно. Экземпляры представляют на национальных и международных выставках. В лаборатории на изготовление искусственной руки тратят полчаса, а минимальная стоимость одной – 30 долларов.

По словам изобретателей, если наладить производство по этой технологии, протезы могут быть значительно дешевле государственные. Но на данный момент это невозможно – на конечности, распечатанные на принтере, в Украине сертификатов не выдают. Поэтому в Краматорске пока только экспериментируют с изготовлением протезов и работают с коммерческими проектами.

Ранее в Одессе на 3D-принтере напечатали искусственную челюсть.

Кроме того, мы писали о перспективах 3D-печати в Украине.
донецкая область, краматорск, протезы, 3D-принтер

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